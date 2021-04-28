В Ярославской области уничтожили 60 литров опасной омывайки

В Ярославский регион подпольное производство из Новгородской области начало незаконно поставлять омывайки для автомобильных окон. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославский регион подпольное производство из Новгородской области начало незаконно поставлять омывайки для автомобильных окон, у которых в составе есть запрещенное вещество метанол.

Запрещенной торгуют вдоль дорог, поэтому приставы стали пристально следить за обочинами. Так поймали незаконного предпринимателя на трассе "Москва-Холмогоры".

- Незарегистрированный бизнесмен приобретал стеклоомывающую жидкость по заказу у неизвестного продавца за 65 рулей, а продавал по 100 рублей за упаковку. Мужчину не интересовало то, какой именно состав у жидкости внутри канистры. 60 литров опасной продукции передано для уничтожения, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Экспертиза показала, что метанол находится во всей партии. Суд принял решение конфисковать товар и уничтожить. Горе-бизнесмена оштрафовали аж на две тысячи рублей.