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Общество27 апреля 2021 14:30

Ярославца оштрафовали за нападение на полицейского во время несанкционированного митинга

Мужчине грозил реальный срок, но полицейский его простил
Полина Вачнадзе
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Ярославца оштрафовали за нападение на полицейского во время несанкционированного митинга

Ярославца оштрафовали за нападение на полицейского во время несанкционированного митинга

Фото: Влада Красоткина

21 января, во время несанционированного митинга, молодой ярославец набросился на сотрудника полиции. ЧП произошло на Советской площади: пьяный митингующий бросал петарды, а когда полицейские подошли к нему и потребовали прекратить это опасное занятие, мужчина ударил сотрудника по лицу, а потом попытался его задушить.

Естественно, неадекватный человек был задержан. Но под стражу его заключать не стали – спасла инвалидность. Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» все же было возбуждено и грозил бы ярославцу самый настоящий срок, если бы не снисходительность полицейского.

В суде обвиняемый как-то поутратил задор, которым пылал на акции, попросил прощения, вину признал и раскаялся в содеянном. Полицейский не стал настаивать на суровом наказании, что было учтено судом. Но чтобы, как говорится, не повадно было, дебошира оштрафовали на 10 тысяч рублей.