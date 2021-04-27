Ярославца оштрафовали за нападение на полицейского во время несанкционированного митинга Фото: Влада Красоткина

21 января, во время несанционированного митинга, молодой ярославец набросился на сотрудника полиции. ЧП произошло на Советской площади: пьяный митингующий бросал петарды, а когда полицейские подошли к нему и потребовали прекратить это опасное занятие, мужчина ударил сотрудника по лицу, а потом попытался его задушить.

Естественно, неадекватный человек был задержан. Но под стражу его заключать не стали – спасла инвалидность. Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» все же было возбуждено и грозил бы ярославцу самый настоящий срок, если бы не снисходительность полицейского.

В суде обвиняемый как-то поутратил задор, которым пылал на акции, попросил прощения, вину признал и раскаялся в содеянном. Полицейский не стал настаивать на суровом наказании, что было учтено судом. Но чтобы, как говорится, не повадно было, дебошира оштрафовали на 10 тысяч рублей.