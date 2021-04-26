За прошедшее воскресенье семь ярославцев отдали мошенникам 900 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

25 апреля в полицию Ярославской области позвонили 7 горожан, которые потеряли свои сбережения после разговора по телефону с неизвестными. Общий ущерб – более 900 тысяч рублей.

В двух ситуациях преступники представились сотрудниками банков и рассказывали, что на людей хотят оформить кредиты. Для того, чтобы это предотвратить, липовым сотрудникам нужны были реквизиты карт. Напуганные ярославцы выдали всю нужную информацию. Позже на них был оформлен кредит и с счетов исчезли деньги.

В двух других случаях пострадавшим звонили и предлагали заработать на финансовых и фондовых рынках, для участия в торгах нужно было перевести деньги по названному счету.

Помимо этого, люди лишились своих денег, общаясь с неизвестными в интернете.

- В Ярославле в одной из социальных сетей к двадцатилетней девушке от имени знакомой поступила просьба на время перевести денежные средства на карту заявительницы, неизвестные убедили ее сообщить реквизиты банковской карты, после чего произошло списание денежных средств в сумме 30 тысяч рублей. Также местная жительница 31 года в целях приобретения косметических средств, переходя по ссылкам, указанным продавцом, перевела денежные средства в сумме более 8 тысяч рублей. Товар доставлен не был, продавец на связь не выходит, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сотрудниками полиции проводятся проверки, по некоторым случаям возбуждены уголовные дела.