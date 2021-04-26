В Рыбинске может затопить Волжскую набережную

Повысился уровень воды в Рыбинском водохранилище Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске сегодня, 26 апреля, может затопить Волжскую набережную. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.

- Сегодня в районе 15-16 часов Рыбинска ГЭС увеличит расходный сброс воды. Это связано с большим количеством осадков, выпавших за выходные, и, как следствие, повышением уровня Рыбинского водохранилища, - пояснили в администрации.

И напомнили, что аналогичная ситуация уже имела место в прошлом году и привела к затоплению Волжской набережной.

- Такая ситуация возможна и сегодня. Поэтому просим рыбинцев быть осторожными при повышении уровня Волги. Гулять в это время по набережной не рекомендуется, - сообщили в администрации Рыбинска.

На время подъема воды электроснабжение нижнего уровня набережной будет отключено.