В Рыбинске может затопить Волжскую набережную

Повысился уровень воды в Рыбинском водохранилище
Фото: Полина Вачнадзе
В Рыбинске сегодня, 26 апреля, может затопить Волжскую набережную. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.
- Сегодня в районе 15-16 часов Рыбинска ГЭС увеличит расходный сброс воды. Это связано с большим количеством осадков, выпавших за выходные, и, как следствие, повышением уровня Рыбинского водохранилища, - пояснили в администрации.
И напомнили, что аналогичная ситуация уже имела место в прошлом году и привела к затоплению Волжской набережной.
- Такая ситуация возможна и сегодня. Поэтому просим рыбинцев быть осторожными при повышении уровня Волги. Гулять в это время по набережной не рекомендуется, - сообщили в администрации Рыбинска.
На время подъема воды электроснабжение нижнего уровня набережной будет отключено.