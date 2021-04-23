В ярославском детсаду из-за COVID-19 запретили делать выпускные фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

К Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратились родители воспитанников одного из детских садов Ярославля. Мамы и папы были озадачены и даже возмущены: руководство детского сада запретило приглашать на выпускной фотографа и вообще проводить праздник в привычном формате. Оправдание такое, к которому за последний год все уже привыкли – коронавирус.

Но родителей такая причина не устроила: дети и так постоянно находятся вместе, что мешает им собраться для праздничной фотосессии и небольшого торжества? Да и фотограф может принять меры безопасности, надев маску и перчатки.

За разъяснениями Сергей Бабуркин обратился в региональное управление Роспотребнадзора. Там пояснили, что санитарными правилами не установлен запрет на проведение различных мероприятий, в том числе и выпускных, в рамках одной дошкольной группы или класса. То есть, если эпидемическая ситуация в детском саду нормальная, ничто не мешает провести праздник для малышей и тем более, сделать памятные фотографии.