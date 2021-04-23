Назвали дату старта транспортной реформы в Ярославле

С 14 июля привычные ярославцам маршрутки исчезнут, им на смену придут автобусы

В мэрии Ярославля озвучила дату, с которой начнет действовать транспортная реформа города. День иск – 14 июля.

- До момента старта работы транспортной схемы, обсуждения с жителями пройдут в территориальных администрациях, на предприятиях, в профорганизациях. Информация о новых маршрутах появится на остановочных комплексах, в транспорте и в СМИ, - пояснили в мэрии.

С 14 июля привычные ярославцам маршрутки исчезнут с дорог, им на смену придут автобусы. Придется привыкать и к новым маршрутам, транспортная схема города перекроена существенно.

Ознакомиться с новой схемой можно здесь.