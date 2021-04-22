В Ярославле в детской больнице открылось отделение неврологии Фото: Правительство Ярославской области

Капитальный ремонт отделения неврологии в детской областной больнице закончился. Здесь полностью заменили проводку, систему отопления, напольную и настенную плитку, окна. Кроме того, сделали частичную перепланировку, что позволило обустроить палаты с санузлами для маломобильных пациентов. Помимо этого, обновлен зал лечебной физкультуры и кабинет массажа. В физиотерапевтическом отделении установили раздельные кабинки для процедур, современное медицинское оборудование.

В 2019 году, когда начались работы, зданию было уже больше полувека.

- Отделению неврологии действительно требовался ремонт. Отрадно, что средства на это выделил не только региональный бюджет, но и благотворители. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог системе здравоохранения, - отметил директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

Благодаря помощи попечительского совета «Десятилетие детства» в обновленное отделение закупили новую мебель: кровати, шкафы, обеденные и инструментальные столы, тумбы. Помимо этого приобретены каталки для перевозки пациентов, кушетки и стулья.

В отделении оборудовали сенсорную комнату, где с детьми занимается клинический психолог.

– Здесь подобрано все до мельчайших деталей, – рассказала главный врач областной детской больницы Марина Писарева. – Специальные тактильные коврики, сухой бассейн, приспособления для расслабления и релакса. Это поможет ребятам, в том числе с такими тяжелыми заболеваниями, как онкология, адаптироваться в условиях больницы и настроиться на процесс выздоровления, который длится порой очень долго.