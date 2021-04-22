В Угличе мужчина на иномарке сбил 10-летнего мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 апреля под колеса "Митсубиши" попал 10-летний мальчик. ДТП произошло в Угличе на улице Золотовой. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте, хотя недалеко был пешеходный переход и 38-летнйи водитель иномарки не смог избежать наезда на ребенка.

Мальчика госпитализировали. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства аварии.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, особенно вблизи пешеходных переходов, учитывать дорожные условия, соблюдать скоростной режим и предписание дорожных знаков, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.