В Ярославской области канализационные воды загрязняют реку

ФОТО: сайт Общероссийского народного фронта

В Большом Селе Ярославской области построили очистные сооружения за 190 миллионов рублей, но они так и не начали работать. Воды канализации стекают в реку Юхоть, а потом попадают прямиком в Волгу. Местные жители обратились с этой проблемой в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

От старой насосной станции, которая стоит на Садовой улице, отходит шланг. Из него льется канализационная вода прямо в реку.

- Раньше сливали ниже по течению после аэрационной очистки. Этим летом и не искупаемся, наверное, – поделился местный житель.

-Новая станция не запущена. И она повергает в шок одним своим видом: территория толком не огорожена, в приемный резервуар может заглянуть любой желающий, шкаф управления подперт доской, из-под земли торчит силовой кабель, провода по-простому обмотаны изолентой, - рассказали представители ОНФ.

В районной администрации пояснили, что подрядчик устранит неполадки до следующего понедельника. Хотя строительство очистных сооружений должно было завершиться в декабре прошлого года.

- Поражает отношение к безопасности жителей и сохранности имущества, – говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков. – В голове не укладывается, что это часть дорогостоящего объекта. Каким образом очищают канализационные стоки сейчас, муниципальные чиновники внятно не объяснили, сославшись на то, что это компетенция госпредприятия «Северный водоканал». Впрочем, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно просто прогуляться по окраине села. Ситуация требует немедленного вмешательства областных властей и природоохранных ведомств.