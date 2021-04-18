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Общество18 апреля 2021 16:37

Оставил деньги на столе и вышел: в Ярославле водитель попытался откупиться за пьяное вождение

Он предложил полицейскому 50 тысяч рублей
Влада Красоткина
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Пьяного водителя поймали гаишники.

Пьяного водителя поймали гаишники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале апреля в Ярославской области гаишник остановил пьяного водителя за рулем и предложил пройти обследование на опьянение. Нарушитель отказался, против него возбудили административное дело.

Спустя некоторое время, чтобы "сгладить углы", протрезвевший водитель заявился в Госавтоинспекцию и предложил 50 тысяч рублей сотруднику полиции.

- Несмотря на предупреждение об ответственности за дачу взятки должностному лицу, правонарушитель оставил денежные средства на столе у сотрудника, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Вот так вот мужчина пришел в инспекцию с административным делом, а вышел с уголовным.