В детских лагерях частично сняли ограничения по коронавирусу

В Ярославской области ослабили некоторые коронавирусные ограничения в детских лагерях. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области ослабили некоторые коронавирусные ограничения в детских лагерях. Отдохнуть смогут 35 тысяч ребят, ведь загрузку разрешили до 75%. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации смогут поехать бесплатно. Их в регионе 11 тысяч.

Всего будет работать 478 лагерей: 623 загородных, 373 с дневным пребыванием, 63 профильных и 19 лагерей труда и отдыха.

- В лагерях будут соблюдаться все санитарные требования, среди которых – обязательное измерение температуры, наличие запаса дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Организации будут работать в закрытом режиме, без проведения родительских дней. Продолжительность смены – две или три недели – каждый лагерь определит самостоятельно.

Еще в 2021 году сняли запрет на палаточные лагеря. Также на отдых смогут приехать дети из других регионов, если у них благоприятная эпидемиологическая ситуация.