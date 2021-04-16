Житель Углича получил 8 лет за убийство в общественной бане

Поход в баню для одного жителя Углича закончился смертью, а для другого – 8 годами колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поход в общественную баню в феврале этого года для одного жителя Углича закончился смертью, а для другого – 8 годами колонии строгого режима.

Что не смогли поделить в бане двое мужчин 39 и 33 лет, не уточняется. Но, как сообщает прокуратура региона, у 39-летнего подсудимого «внезапно возникли личные неприязненные отношения к другому посетителю бани». Мужчина начал жестоко избивать человека, бил в основном по голове. И итоге потерпевшего даже не успели довезти до больницы – от полученной черепно-мозговой травмы он скончался на месте преступления.

- Угличанину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, - уточнили в прокуратуре.