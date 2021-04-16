В Ярославле больше недели идут поиски пропавшей женщины

Наталия пропала 7 апреля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт Ярославская область" ВКонтакте

7 апреля в Ярославле при загадочных обстоятельствах пропала 46-летняя Наталия Александровна. Как сообщает портал 76.ru, в этот день Наталия, которая работает в одной из гостиниц города, ушла с работы на пару часов раньше обычного и исчезла. Когда родные ей позвонили, трубку взяла незнакомая женщина, разговор не состоялся, а после на звонки уже никто не отвечал.

К поискам Наталии Александровны подключились сотрудники СКР по Ярославской области.

- Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы каштановые, глаза серо-голубые. Была одета в бежевое пальто, джинсы, черные лакированные ботинки, бежевую вязаную шапку, с собой – черная сумка. Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области – 8-962-209-00-08 или 02, - сообщает пресс-служба ведомства.

Поиски Наталии Александровой ведут и волонтеры. По их данным, женщина нуждается в медицинской помощи.