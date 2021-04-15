Посетителям ярославского зоопарка показали детеныша ламы

Пират впервые вышел на улицу и даже проскакал по вольеру Фото: Мэрия Ярославля

Детеныш ламы, которого зовут Пират, родился 18 марта. Сегодня, 15 апреля, он впервые вышел на улицу и даже проскакал по вольеру. До этого малыш жил с мамой в специальном помещении.

— В течение месяца лама Леди и ее малыш Пират жили отдельно. Мы следили за их здоровьем и за процессом кормления. Папа маленького ламы Санчо оберегает потомство, волнуется и защищает от посторонних. Сегодня они наконец-то всей семьей погуляли по вольеру, — рассказала заведующая отделом «Копытные млекопитающие» Ярославского зоопарка Марина Галкина.

Имя «Пират» животное получило из-за темного окраса вокруг глаза. Пират питается молоком матери, листьями и крупами.