Ярославские власти задумались о строительстве колумбария

Скоро и на Осташинском кладбище не будет хватать мест. Фото: Полина Вачнадзе

Депутаты муниципалитета Ярославля и представители специализированной службы по вопросам похоронного дела обсудили важную для города проблему: отсутствие мест для захоронений. Осташинское кладбище расширили, но понятно, что и этой, новой, территории надолго не хватит.

Поэтому вопрос о строительстве колумбариев, мест, где хранятся урны с прахом после кремации, для Ярославля более чем актуальный.

- На заседании было предложено написать обращение в управление федеральной антимонопольной службы о проверке экономического обоснования стоимости услуг по кремации, предлагаемых организацией-монополистом. Также большое внимание было обращено разработке нормативных документов, устанавливающих порядок работы предприятий похоронной отрасли, способных эффективно разрешать появляющиеся конфликтные ситуации. С коллегами-депутатами из Ярославской областной Думы планируется обсудить перспективы разработки проекта регионального закона «О похоронном деле», - рассказали в мэрии Ярославля.