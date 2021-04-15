В Ярославле при входе в трамвай снова возникли очереди

ФОТО: группа вк "Ярославль LIVE"

В соцсети появилось видео, на котором показано, как медленно люди заходят в трамвай через единственную открытую переднюю дверь. Видео идет три с половиной минуты, но на самом деле очередь в транспорт стояла дольше.

-Люди пытались сесть в трамвай в течение 5 минут после работы. Снимать стала не сразу. Это издевательство. Если люди будут молчать, то так и будут к нам относиться, – пишет автор видео.

В группе вк «Ярославль LIVE» в комментариях под видео развернулось бурное обсуждение ситуации. Мнения у людей разные: кто-то считает, что нововведение с заходом через переднюю дверь создает неудобство, а кто-то, наоборот, не видит никакой проблемы в произошедшем.

-Все по очереди заходят и оплачивают проезд, в чем проблема? Где издевательство? Если бы подготовили бы за проезд сразу все, то дело бы свелось до 2 минут. Такая практика применяется во многих городах России. А если вы привыкли к тому, что заходите в транспорт, сажаете свою попу и к вам должен подойти кондуктор, это ваша проблема.

-Это после работы, а утром?! И ведь это на каждой остановке! Придется с вечера на работу выходить, светлая жизнь!

-Я думаю у большинства людей, которые пишут тут комментарии, есть личный автотранспорт, иначе они такую чушь здесь не писали. Кондукторов просто убрали так как это просто лишние издержки, просто издержки, а не люди, у которых тоже есть семьи и им тоже нужно что-то есть, плюс ко всему водителей сделали кондукторами за те же деньги, новую систему оплаты не продумали, но зато у нас теперь как в Москве, как в мире. Что же ты не ликуешь, Ярославль.

-Готовить деньги за проезд или проездной заранее надо! А то привыкли- влетели- седалище на сиденье плюхнули, типа мое, а потом только об оплате подумали!