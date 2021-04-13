В Рыбинске ликвидировали незаконную свалку ртутных ламп Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях появились сообщения о том, что на контейнерной площадке в районе Скоморохова гора в Рыбинске обнаружили склад ртутных ламп. Департамент охраны окружающей среды и природопользования подтвердил это после проверки. Незаконную свалку с опасными веществами ликвидировали.

–Случай в Рыбинске – один из многих, когда активная позиция жителей региона помогла оперативно решить важные для реализации нацпроекта «Экология» вопросы, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Напомним, что в Рыбинске есть пункты сбора отходов с ртутью, куда можно сдать подобные вещи. Вывозом отходов занимается специальная организация.

Правительство Ярославской области рассказало, что за 2020 год выявлено 204 нарушения в сфере обращения с отходами, а также 482 несанкционированные свалки. Привлечено к административной ответственности более 130 физических, должностных и юридических лиц. Они оштрафованы на общую сумму 1 миллион 773 тысячи рублей.