В Ярославской области проснулись первые клещи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области начали просыпаться клещи, соответственно, появились и первые их "жертвы". Как сообщает МК-Ярославль. Трех клещей ярославцы уже сдали на исследование в больницу имени Соловьева. В радости укушенных, насекомые оказались не заразными.

Клещи просыпаются с первыми потеплениями. Поэтому всем, кто решил выбраться на природу или побывать на кладбище, стоит пользоваться репеллентами. Не забывайте обрабатывать домашних животных: они могут принести клещей в дом и сами тяжело переносят их укусы.

Снятого с тела человека клеща нужно отнести на исследование в лабораторию. В Ярославле она находится по адресу: улица Войнова, 1, телефон 8(4852)73-36-42. В Рыбинске по адресу улица Солнечная, 39, телефон 8(4855)55-12-88.

О самых опасных районах Ярославля, где могут обитать клещи, читайте здесь.