Жительница Ярославля прописала в своей квартире 101 иностранца Фото: Алексей БУЛАТОВ

30-летняя жительница Ярославля поставила на учет в своей квартире 101 иностранного гражданина. К счастью для соседей, все эти люди по месту регистрации не жили, но к несчастью гостеприимной хозяйки о ее «приработке» стало известно правоохранительным органам. По словам женщины, за всех жильцов она получила 50 тысяч рублей.

- Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с ярославны незаконно полученной прибыли. Заявление находится в стадии рассмотрения, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Помимо того, что женщине, скорее всего, придется вернуть эти деньги, ей будет назначен штраф.