Мэр Ярославля рассказал, как он связан с открытием нового торгового центра

Владимир Волков высказался о конфликте интересов. Фото: со страницы "Вконтакте" мэра Владимира Волкова

7 апреля в Ярославле на заседании муниципалитета депутат Анатолий Каширин обвинил мэра Ярославля в конфликте интересов и заявил, что глава города поддерживает проекты своих знакомых.

Речь шла о переводе земель рядом с бывшим ТЦ «Карусель» в общественно-деловую зону.

- Здесь нет никакого секрета. Да, этих людей я знаю, они реализуют проекты. Мы вели переговоры по поводу покупки старого объекта "Карусель". Это обычная процедура, как на любой строительной площадке. Сути проблемы, которую попытались создать - не существует. Как дорога была так она и осталась, а город еще и деньги сэкономил, - сказал Владимир Волков.