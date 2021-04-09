В Ярославле не будут продавать Вознесенские казармы

Мэр Ярославля Владимир Волков опроверг информацию, что Вознесенские казармы продадут частникам. Фото: АО "Вознесенский"

5 апреля в Ярославля появилась информация о смене руководства КСК "Вознесенский". На пост директора культурно-спортивного комплекса был назначен Сергей Бакшин.

Вслед за этим начались разговоры, что смена руководства была необходима для продажи КСК "Вознесенский" частным лицам. Сегодня, 9 апреля, мэр Ярославля Владимир Волков опроверг эту информацию на пресс-встрече с ярославскими СМИ.

- Никогда таких планов у нас не было. Сейчас у предприятия накопился долг в размере 37 миллионов рублей. Наша задача помочь КСК «Вознесенский». Можно не сомневаться в том, что предприятие останется муниципальным и будет развиваться, - заявил глава города.