В Ярославле начался суд по убийству антиквара из Рыбинска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославском областном суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего рыбинца. Он обвиняется в убийстве, покушении на убийство, разбое, незаконном изготовлении оружия, незаконном ношении оружия, незаконном ношении и хранении взрывчатых веществ.

Преступление было совершено 10 марта прошлого года. По данным следствия, пьяный обвиняемый, вооружившись самодельным пистолетом и патронами, отправился грабить местного антиквара.

- Он предложил антиквару и его сыну проследовать с ним домой, чтобы посмотреть находящиеся у него предметы старины. В автомобиле злоумышленник достал пистолет и выстрелил предпринимателю в шею, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

После этого грабитель приставил пистолет к груди второго мужчины и нажал на спусковой крючок, но, к счастью, произошла осечка. Жертва воспользовалась замешательством нападавшего: мужчина выскочил из машины и убежал. Нападавший также поспешил покинуть место преступления, но был задержан «по горячим следам».

- От полученного сквозного ранения шеи торговец антикваром скончался в больнице. Во время следствия было установлено, что обвиняемый незаконно хранил в квартире взрывчатое вещество, - уточнили в СКР.