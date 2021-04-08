В Ярославском районе паводок размыл дорогу

Паводок уничтожил единственную дорогу в деревню. ФОТО: администрация Ярославского района

Жители деревни Котельницы Ивняковского сельского поселения из-за паводка оказались отрезаны от «большой земли»: вода уничтожила единственную дорогу. И пусть в населенном пункте постоянно проживают только три человека, им этот путь жизненно важен.

- Съезд размыло из-за высокого уровня талых вод. Сейчас место размыва огорожено, производятся работы по спуску воды и демонтажу водопроводной трубы, - пояснили в администрации Ярославского района.

По словам чиновников, работы будут завершены уже сегодня, 8 апреля. После ремонта дорожное покрытие восстановят. А пока автомобилистов просят воздержаться от поездок в этом направлении.