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Происшествия8 апреля 2021 9:25

В Ярославском районе паводок размыл дорогу

Жители деревни остались без единственной связи с «большой землей»
Полина Вачнадзе
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Паводок уничтожил единственную дорогу в деревню. ФОТО: администрация Ярославского района

Паводок уничтожил единственную дорогу в деревню. ФОТО: администрация Ярославского района

Жители деревни Котельницы Ивняковского сельского поселения из-за паводка оказались отрезаны от «большой земли»: вода уничтожила единственную дорогу. И пусть в населенном пункте постоянно проживают только три человека, им этот путь жизненно важен.

- Съезд размыло из-за высокого уровня талых вод. Сейчас место размыва огорожено, производятся работы по спуску воды и демонтажу водопроводной трубы, - пояснили в администрации Ярославского района.

По словам чиновников, работы будут завершены уже сегодня, 8 апреля. После ремонта дорожное покрытие восстановят. А пока автомобилистов просят воздержаться от поездок в этом направлении.

Восстановить дорогу обещают 8 апреля. ФОТО: администрация Ярославского района

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