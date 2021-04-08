В Переславле на Плещеевом озере построят флот

В Переславле-Залесском на первом заседании межведомственной рабочей группы приняли решение построить флот на Плещеевом озере. Фото: Паруса Плещеева озера

5 апреля в Переславле-Залесском на первом заседании межведомственной рабочей группы приняли решение построить флот на Плещеевом озере.

— Флоту на Плещеевом озере быть. Нам это удалось сделать. Будут у нас и международные водные праздники, и всероссийские соревнования, а главное — это то, что будет, где детям заниматься, — поделились представители сообщества "Паруса Плещеева озера".

В утверждении плана работы и мероприятий на сезон участвовали представители национального парка, администрации, ГИМС, епархии, ряд НКО, местное казачество и станции юных туристов.