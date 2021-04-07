Дело о смерти матери двоих детей из Ярославля передали в центральный аппарат СК

Тело 42-летней ярославны, матери двоих детей, прохожие нашли в июле 2018 года в кустах на улице Автозаводской Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 7 апреля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел прием в режиме видео-пресс-конференции. Среди обратившихся была жительница Ярославля. Женщина уверена, что ее дочь убили, а местные правоохранительные органы не желают работать по этому преступлению. По словам ярославны, по делу не раз меняли следователей, при этом ряд важных экспертиз так и не провели, свидетелей не допрашивали.

Глава СК России поручил назначить служебную проверку, а дело передать в центральный аппарат ведомства. В Ярославль направлены специалисты Главного управления криминалистики, в судебно-экспертном центре СК будут проведены дополнительные экспертизы. Также принято решение проверить круг общения погибшей, в том числе - и отца ее двоих детей.

Тело 42-летней ярославны, матери двоих детей, прохожие нашли в июле 2018 года в кустах на улице Автозаводской в Ярославле. За три дня до этого женщина выбежала из дома за творожком для дочки и пропала.

Судебно-медицинская экспертиза причиной смерти назвала колото-резаную рану в области шеи, кроме того, на теле были обнаружены еще несколько похожих ран. Рядом с трупом не было следов борьбы, поэтому одной из версий стало самоубийство. Женщина пережила тяжелый развод с мужем-священником, сохранить добрые отношения у них не удалось. По словам людей, близких к семье, мужчина настаивал на том, чтобы дети жили с ним. Ярославна работала на износ, чтобы содержать дочерей и находилась, по словам родных, в тяжелом психологически состоянии.

Но с версией о самоубийстве многие не согласны: они считают, что женщина, во-первых, была не в состоянии нанести себе такие ранения, а во-вторых - не смогла бы так поступить со своими дочками, которых очень любила.