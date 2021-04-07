"Проскочил как пуля": в Ярославле машина влетела в троллейбус

Водитель иномарки госпитализирован. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Днем 7 апреля в Дзержинском районе водитель легкового «Шевроле» столкнулся с троллейбусом №8, влетев ему буквально под колеса. От столкновения легковушка сильно деформировалась - передняя часть машины практически ушла в салон. Водителя «Шевроле» пришлось вырезать из груды железа. 46-летний мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Из 10 пассажиров троллейбуса никто не пострадал.

- На въезде в Брагино. Мы были в троллейбусе. Удар был очень сильный, двери открылись и мы чуть не вылетели на проезжую часть, - рассказывает пассажир общественного транспорта.

- Проскочил как пуля, протиснулся между машин, оцарапал бок нашей газели и прямым попаданием под троллейбус, - поделилась подписчица «Ярославль LIVE» Александра Самойлова.