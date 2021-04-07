Ярославец продает детский рисунок за 670 тысяч рублей

Рисунок продается за 670 тысяч рублей. скриншот с сайта Авито.ру

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже интерьерной картины. Судя по всему, художнику года 4, возможно, что и меньше. За сей шедевр живописи продавец Алексей из Кировского района Ярославля просит 670 тысяч рублей.

Объявление просмотрели уже почти три тысячи человек. Но так как картина до сих пор не снята с продажи, покупатели, видимо, не нашлись. Не оценили ярославцы творческие порывы юного дарования.

- Слишком малая цена за такое буйство красок и сакральный смысл художника, - шутит Андрей Зобов в группе «»Подслушано в Ярославле».

- Вот и я говорю дочке – не выкидывай рисунки, потом на них жить будешь, - комментирует Андрей Абайтов.