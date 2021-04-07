Дочь спала в комнате: в Ярославле на балконе нашли мертвую женщину

В ночь на 7 апреля на балконе жилого дома на улице Титова был найден труп женщины. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на 7 апреля на балконе жилого дома на улице Титова был найден труп женщины. Обнаружил тело муж погибшей, который вернулся домой.

В квартире находилась 12-летняя девочка, но она в это время спала в своей комнате и рассказать, что произошло с мамой, не смогла. Сейчас подростку оказывают психологическую помощь, а следователи выясняют обстоятельства смерти 43-летней хозяйки квартиры.

- По предварительным данным смерть женщины не носит криминального характера, -сообщили в Следственном комитете РФ по Ярославской области.