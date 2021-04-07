В Ярославской области открылась прямая линия по вопросам выплат на детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 6 апреля, в Ярославской области открылась прямая линия для родителей. Позвонив по номеру 8(4852)400-317, ярославцы могут узнать порядок предоставления ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет.

По данным Минтруда РФ, пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума. Выплаты семьям зависят от их доходов. Помимо маленьких детей, при расчете пособия будут учитываться студенты до 23 лет, которые учатся в университете на очном отделении и не состоят в браке. Если в семье есть ребенок-инвалид, то выплата на него в размере 10 тысяч рублей не будет учитываться при подсчете доходов семьи. Пособие могут получать ярославцы, оформившие опеку над ребенком.

Кто может рассчитывать на такие выплаты? Семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума и они обладают следующим имуществом:

- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв.м.,

- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв.м.,

- одной дачей,

- одним гаражом или несколькими,

- земельными участками не более 0.25 га в пределах города или не более 1 га в сельское местности,

- одним нежилым помещением,

- одним или двумя автомобилями/мотоциклами,

- сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России.

Вводится также «правило нулевого дохода». Подробности читайте на сайте Минтруда РФ.