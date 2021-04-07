Дождь, снег, ветер: в Ярославской области ожидается непогода

В Ярославской области ожидается непогода. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

В Ярославской области продолжает портиться погода. По данным регионального МЧС, с 18 часов 7 апреля до 18 часов 8 апреля в регионе ожидаются дождь и мокрый снег, порывы ветра в некоторых районах достигнут 15 метров в секунду.

Из-за этого возможны затруднения в работе транспорта и ЖКХ, увеличение числа дорожных аварий и падение слабоукрепленных конструкций.

По данным Центра «Фобос», уже к выходным погода в Центральной России наладится. В субботу, 10 апреля, днем столбики термометра поднимутся до 10 градусов, будет солнечно. А в воскресенье потеплеет до 14 градусов, настоящая апрельская температура.