В Ярославской области меньше чем за сутки сгорели четыре автомобиля

ЧП произошли в Заволжском и Ярославском районах Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Заволжском районе Ярославля на охраняемой и, соответственно, платной автостоянке сгорели две машины. ЧП у дома №7 на улице С.Орджоникидзе произошло в ночь с 6 на 7 апреля, вызов пришел пожарным около 4 утра.

Первым загорелся «Мерседес», потом пламя перекинулось на стоящую рядом «Тойоту». В итоге первая иномарка полностью уничтожена, вторая сильно повреждена.

Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Второй пожар, который также уничтожил две машины, произошел в 10.30 утра в Кузнечихе Ярославского района. Огонь потушили в 11.07, пострадавших, как и в первом случае, нет.