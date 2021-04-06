45 миллионов ущерба: пять ярославцев обвиняются в мошенничествах и похищении человека

На скамье подсудимых Кировского суда Ярославля – пять человек. Фото: Ярославский областной суд

На скамье подсудимых Кировского суда Ярославля – пять человек. По версии следствия, они фиктивно оформляла квартиры жертв на себя, а после перепродавали чужую недвижимость. Группа «работала» с 2008 по 2018 год, кроме Ярославской области она промышляла в Костромском и даже Московском регионах.

- Группировка выбирала в качестве жертв наименее защищенных граждан, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов. Одного из потерпевших, у которого были проблемы со спиртными напитками, обвиняемые заперли на несколько дней в его же квартире и заставили подписать договор купли-продажи и передаточный акт, - рассказали в пресс-службе областном суде Ярославской области.

Всего, как считает обвинение, было совершено 35 преступлений, пострадали от рук злоумышленников 29 человек. Сумма ущерба составила более 49 миллионов рублей.

6 апреля в Кировском районном суде Ярославля должно было пройти первое заседание по уголовному делу ярославских мошенников. Но его перенесли на 28 апреля - защитник не пришел на слушание.