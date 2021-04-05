Экс-директор ярославского интерната получит компенсацию по делу о выпитой детьми моче

Суд оценил моральный вред в 600 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Ярославля удовлетворил иск бывшего директора школы-интерната для глухих детей Ларисы Шельбах. Моральный вред, причиненный ей, суд оценил в 600 тысяч рублей.

Скандал в ярославском интернате прогремел на всю страну в 2017 году. Педагога обвиняли в недопустимых методах воспитания, якобы, она заставила воспитанников выпить мочу. Как оказалось, подростки помочились в кулер, чтобы сделать воду «целебной». Директор вызвала хулиганов на беседу и предложила им самим «исцелиться». Один их подростков отказался пить жидкость. Двое других – согласились.

Суд над теперь уже бывшим директором длился несколько месяцев, в итоге Лариса Шельбах была признана невиновной. За ней признали право на реабилитацию. В качестве компенсации морального время оправданная потребовала с Министерства финансов 3 миллиона рублей из-за незаконного привлечения ее к уголовной ответственности. Но иск был удовлетворен лишь частично. Шельбах должны выплатить 600 тысяч рублей.