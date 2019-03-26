Заставила детей пить мочу: директор ярославского интерната предстанет перед судом

Уголовное дело директора ярославского интерната для слабослышащих детей направлено в суд. Следователи собрали достаточные доказательства преступления, которое потрясло всю страну в октябре 2017 года: директор заставила детей пить собственную мочу.

Тогда на новость отреагировали очень болезненно. Еще бы, речь идет о детях… Директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода назвала этот «поступок» бесчеловечным, а ситуацию чрезвычайной…

Один из воспитанников учреждения рассказал КП-Ярославль, что же все-таки произошло:

- Директора уволили за то, что она заставила трех хулиганов пить мочу. Они испортили питьевую воду. А потом сами согласились выпить ее.

Оказалось, трое подростков (тогда им было по 15-16 лет) помочились в бак с питьевой водой. Хулиганов поймали и повели к директору. Женщина заставила ( или предложила? ) нарушителям самим выпить то, что они наделали. Подростки взяли и выпили.

Конечно, когда речь идет о преступлениях против детей, эмоции преобладают над здравым смыслом. Но что если никто не заставлял их пить мочу? Могли же они из принципа выпить испорченную воду напоказ? Однако, к сожалению, все говорит о нарушениях профессиональной этики. Это подтвердила и проверка, о которой рассказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин:

- Директор вызвала в свой кабинет трех подростков, принудила их в своем присутствии помочиться в банки для сбора мочи и выпить содержимое, что дети и сделали.

За унижение человеческого достоинства женщину уволили и завели на нее уголовное дело, которое сегодня передано в суд для рассмотрения по существу.

- Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними). – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Бывшему директору грозит от штрафа и исправительных работ до лишения свободы.