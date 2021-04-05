В Ярославской области в ДТП с тремя машинами погиб мужчина Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП в Угличском районе произошло днем 4 апреля. По предварительной информации, водитель «Вортекс Эстина», 39-летний мужчина, выехал на встречку и сначала врезался в «Ниссан», а потом – в «Киа Соренто».

От удара «Ниссан» вылетел в кювет и перевернулся. Но основной удар пришелся на автомобиль «Вортекс». Водитель машины скончался на месте аварии еще до приезда медиков, двух пассажиров иномарки госпитализировали.

- На место выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.