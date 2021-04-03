По этическим нормам мы не можем выложить ролик с убитыми животными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новость об убитых лосях в Ярославской области оказалась фейком

Тот же ролик с растерзанными животными был опубликован и в других регионах России

1 апреля в ярославских пабликах появилось видео, где охотники хвастаются подстреленным стадом лосей.

По этическим нормам мы не можем выложить ролик с убитыми животными. На нем - лесная поляна, где лежат около пятнадцати убитых рогатых, в их числе есть совсем молодые лосята.

- Вот так мы попали. Это сегодня поохотились, - усмехаются мужчины на видео.

Новость тут же вызвала большой ажиотаж среди ярославцев.

- Не вводите в заблуждение. Лицензионная охота - это, когда отстрел разрешен под контролем егерей. За это нужно платить большие деньги, благодаря которым содержат охотхозяйства. На видео явное браконьерство! ... без лицензий. С документами так не бьют, - комментирует ситуацию жительница региона Оксана Шайхутдинова в группе "Подслушано в Рыбинске".

Но действительно ли этот ужас произошел в Ярославской области?

"Комсомольская правда" связалась с полицией. По опубликованному материалу начали проверку. Позже выяснилось, что ролик снят не в нашем регионе. На территории Ярославской области не зафиксированы факты массовой добычи лосей - ни при спортивной и любительской охоте, ни при браконьерской добыче.

- Охотничество охраняется на профессиональных условиях. В работу вовлечено более 300 человек, которые следят за соблюдением правил охоты, патрулируют леса и дороги, - рассказали в правительстве Ярославской области.