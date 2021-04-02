Чтобы подать заявление или получить в ЗАГСе нужный документ, записываться предварительно не обязательно Фото: Иван МАКЕЕВ

Со 2 апреля в Ярославской области отменили предварительную запись в ЗАГСы. Теперь, чтобы получить необходимые документы, не нужно уведомлять о своем приходе сотрудников учреждения.

- В первое время преимущество получат посетители, которые уже были записаны, но приняты будут все обратившиеся. Для удобства ярославцев предварительная запись сохраняется, - пояснила начальник регионального управления записи актов гражданского состояния Ирина Колобова.

Записаться можно двумя способами:

- по телефону отдела ЗАГС,

- через портал госуслуг.

Масочный режим и социальная дистанция сохраняются. Количество гостей при проведении церемонии бракосочетания по-прежнему ограничено.