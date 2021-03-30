В Ярославле убрали незаконные вывески Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Уличные вывески часто портят внешний вид города, а особенно его исторический центр. Этот вопрос контролирует Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города. Оно следит за тем, чтобы все рекламные конструкции размещались согласно правилам и нормам.

— По результатам мониторинга владельцам незаконных конструкций выдают предписания. Таким образом, приводятся в порядок центральные улицы, а также фасады зданий Московского проспекта и проспекта Ленина, — пояснил главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций Николай Серов.

На улице Угличской, 52 предписание на снятие баннеров выдали заранее, но лишь один собственник своевременно убрал вывеску. Остальные конструкции демонтировали принудительно.

В 2020 году 1436 рекламных фасадов были демонтированы.