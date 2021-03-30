В Рыбинске построят детскую поликлинику Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Рыбинске на улице Максима Горького, рядом с городской больницей №2, будет построена новая детская поликлиника. Проектирование уже ведется, на это из федерального бюджета выделено около 5 миллионов рублей.

Главное условие технического задания: работа нового медицинского учреждения в две смены. В каждую планируют принимать по 300 пациентов с рождения до 18 лет. Территориально к новой поликлинике будет прикреплено порядка 11 тысяч детей и подростков.

По проекту будет создано 12 педиатрических участков, в клинике будет принимать невролог, эндокринолог, хирург, травматолог-ортопед и другие узкие специалисты. Предусмотрены игровые комнаты и помещения для кормления грудничков.

Проект планируют закончить к концу этого года.