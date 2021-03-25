Илью Гофтмана обвиняют в разглашении банковской тайны и превышении полномочий

УФСБ ходатайствует о заключении под стражу управляющего ярославским отделением банка ВТБ
Фото: Правительство Ярославской области
В Кировский суд Ярославля поступило ходатайство следователя регионального УФСБ о заключении под стражу Ильи Гофтмана, сообщает пресс-служба областного суда. Управляющий был задержан вчера, 24 марта.
Илье Гофтману предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: превышение должностных полномочий и разглашение либо использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.