Илью Гофтмана обвиняют в разглашении банковской тайны и превышении полномочий

УФСБ ходатайствует о заключении под стражу управляющего ярославским отделением банка ВТБ Фото: Правительство Ярославской области

В Кировский суд Ярославля поступило ходатайство следователя регионального УФСБ о заключении под стражу Ильи Гофтмана, сообщает пресс-служба областного суда. Управляющий был задержан вчера, 24 марта.

Илье Гофтману предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: превышение должностных полномочий и разглашение либо использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.