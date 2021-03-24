МЧС: паводки Ярославской области в этом году не грозят

По данным МЧС, гидрологическая обстановка в регионе стабильна и на сегодняшний день опасаться нечего. Фото: Правительство Ярославской области

Жители Ярославля помнят паводок прошлого года: затопило участки, вода повредила имущество. В этом году снега больше, поэтому не удивительно, что его таяния ждут с опаской.

По данным МЧС, гидрологическая обстановка в регионе стабильна и на сегодняшний день опасаться нечего.

– Наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и водоемах ведется на 30 стационарных гидропостах и двух дополнительных, – сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. – В период подготовки к паводку мониторинг будет ежедневным. Это необходимо для своевременного выявления и устранения имеющихся проблем.

Количество воды в Угличском, Рыбинском и Горьковском водохранилищах сейчас в норме. Угроз затопления домов и дорог нет.

- Уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 85,7 метра по Балтийской системе, в районе Ярославля – 84,21 метра, что значительно ниже отметки неблагоприятного гидрологического явления, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – На Рыбинском водохранилище формируется запас свободной емкости для приема притока воды в период таяния снегов.