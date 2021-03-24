10 тысячам ярославцев могут отключить электричество

Злостные неплательщики рискуют остаться без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 тысяч ярославцев могут остаться без электричества из-за многомиллионного долга. По данным «ТНС энерго Ярославль», на 1 марта этого года потребители не заплатили компании более 546 миллионов рублей. Если в ближайшие дни долги не будут погашены, многие жители региона рискуют остаться без благ цивилизации.

- Начиная с апреля прошлого года и до начала текущего в соответствии с решением Правительства РФ, мы не ограничивали энергопотребление и не начисляли пени должникам. Так как мораторий на отключение электроэнергии не был продлен, в соответствии с нормами действующего законодательства «ТНС энерго Ярославль» уведомило неплательщиков о предстоящем отключении электроэнергии, в том числе посредством квитанций на оплату. Также были направлены соответствующие заявки на отключение электроэнергии по должникам, которые не оплатили долг после получения уведомления, - пояснил руководитель департамента управления реализацией Дмитрий Одров.

Обычно те, кто получает уведомление о долге, стараются его сразу погасить. С недобросовестными ярославцами разговор короткий: предупредили – реакции нет – ресурс отключают. Со злостными неплательщиками представители компании встречаются уже в суде: сейчас на рассмотрении находятся дела по взысканию долгов на 72 миллиона рублей.