В Ярославле запись детей в первые классы начнется 1 апреля

В этом году в первые классы Ярославля пойдут 7544 ребенка Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году в первые классы Ярославля пойдут 7544 ребенка. Прием документов от родителей стартует с 1 апреля и продлится до 30 июня.

- Для своевременной записи ребенка в образовательную организацию необходимо регулярно просматривать ее сайт, так как именно там размещена информация о дате, времени подачи заявлений и количестве мест. Также на сайте школы размещен локальный нормативный акт «О правилах приема в школу». Время приема заявлений у каждой школы свое, но не ранее 11.30, — рассказала директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова.

Подать заявление можно несколькими способами:

- лично,

- через портал ЕПГУ,

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,

- по электронной почте школы.

Первоочередное право на зачисление имеют:

- дети военнослужащих и сотрудников полиции,

- дети сотрудников органов внутренних дел,

- дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы,

- младшие дети, проживающие в одной семье и по одному адресу,

- дети, проживающие на закрепленной территории.

Прием детей, которые закреплены за другом образовательным учреждением, стартует с 6 июля. Но только при наличии свободных мест.

Прием детей начнет и новая школа №91 во Фрунзенском районе Ярославля. Для записи нужно обратиться к директору по телефону 44-70-11 или в территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов.