В Ярославле запись детей в первые классы начнется 1 апреля

В этом году в первые классы Ярославля пойдут 7544 ребенка
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В этом году в первые классы Ярославля пойдут 7544 ребенка. Прием документов от родителей стартует с 1 апреля и продлится до 30 июня.
- Для своевременной записи ребенка в образовательную организацию необходимо регулярно просматривать ее сайт, так как именно там размещена информация о дате, времени подачи заявлений и количестве мест. Также на сайте школы размещен локальный нормативный акт «О правилах приема в школу». Время приема заявлений у каждой школы свое, но не ранее 11.30, — рассказала директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова.
Подать заявление можно несколькими способами:
- лично,
- через портал ЕПГУ,
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
- по электронной почте школы.
Первоочередное право на зачисление имеют:
- дети военнослужащих и сотрудников полиции,
- дети сотрудников органов внутренних дел,
- дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы,
- младшие дети, проживающие в одной семье и по одному адресу,
- дети, проживающие на закрепленной территории.
Прием детей, которые закреплены за другом образовательным учреждением, стартует с 6 июля. Но только при наличии свободных мест.
Прием детей начнет и новая школа №91 во Фрунзенском районе Ярославля. Для записи нужно обратиться к директору по телефону 44-70-11 или в территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов.