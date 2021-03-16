В департаменте образования Ярославля рассказали о правилах зачисления первоклашек в школы №33 и №91 Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году ярославская школа №33 имени Карла Маркса получила новый статус и перешла на региональный уровень. В связи с этим изменились правила приема ребят в первые классы этого образовательного учреждения.

- В школу могут поступить первоклассники независимо от того, где они зарегистрированы по месту жительства, - пояснила директор департамента образования Ярославля Елена Иванова.

Также в департаменте уточнили правила приема в новую школу №91 на улице Чернопрудной. Заявления на прием в 1 класс можно подать разными способами:

- лично с 1 апреля (с 11:30 до 17:00) и 2 апреля (с 9:00 до 18:00) в центре внешкольной работы «Глория» (Суздальское шоссе, 26А),

- лично с 5 апреля по адресу: Московский проспект, 107, кабинет 461 (понедельник, среда с 8:30 до 12:30, вторник, четверг с 13:30 до 17:30),

- через ЕПГУ с 1 апреля с 11:30,

- по электронной почте школы yarsch91@yandex.ru.

Все вопросы по зачислению первоклассников в школу №91 принимают в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов (Московский проспект, 107, кабинет 461).

Зачисление во 2-10 классы школы №91 начнется не ранее 1 июня. Информация о правилах появится позднее.

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