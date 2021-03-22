Ярославскую больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей за смерть пациента

Ярославскую больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная городская больница Ярославля оштрафована на 100 тысяч рублей за смерть пациента, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

23-летний Дмитрий Матюшенко, студент и активист, умер в ноябре прошлого года от пневмонии. Результат анализа на коронавирус пришел уже после того, как молодой человек скончался.

Судебными инстанциями установлено, что ГБУЗ «Центральная городская больница» нарушила порядок оказания медицинской помощи Дмитрию Матюшенко: нарушены сроки направления мазка из носа и зева в лабораторию, не оказаны те медуслуги, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи, в карте нет результатов общего анализа крови и мочи. Учитывая те симптомы болезни, что наблюдались у пациента, врач должен был принять решение о его госпитализации, однако, не сделал этого. Также было установлено, что назначение лекарств прошло формально. Нарушения нашли и при разборе данной ситуации на врачебной комиссии – секретарем комиссии был человек, не имеющий высшего медицинского образования.

Мать Дмитрия обратилась в суд с требованием наказать больницу за смерть пациента. Ленинский районный суд принял решение оштрафовать медицинское учреждение на 100 тысяч рублей.