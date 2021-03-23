Родители рыбинских вандалов заплатят 745 тысяч рублей за разгромленную набережную

На ремонт площадки потратили около миллиона рублей. ФОТО: администрация Рыбинска

Апелляционный суд оставил без удовлетворения просьбу о снижении суммы, которую предстоит выплатить родителям несовершеннолетних вандалов из Рыбинска. С каждой семьи должно быть взыскано по 372 тысячи рублей.

Напомним, что смотровые площадки на Волжкой набережной в Рыбинске были разгромлены в августе 2018 года. Там покуролесили двое подростков. Ущерб составил 745 тысяч рублей.

Вандалов быстро вычислили – помогли камеры видеонаблюдения. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное и гражданское дела. На ремонт набережной и покупку новой плитки из карельского гранита бюджет выделил около миллиона рублей и эти деньги городу должны будут вернуть родители юных горожан, которые не умеют себя вести.