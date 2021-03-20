В Ярославской области бывшую хозяйку квартиры выселили при помощи судебных приставов

Судебные пристава пришли к бывшей хозяйке квартиры, которая не хотела съезжать. Фото: УФССП по Ярославской области

Жительница Углича долгое время не съезжала из чужой квартиры, поэтому хозяевам пришлось обратиться за помощью в суд.

- Права пользования квартирой у гражданки давно закончились. Имущество было реализовано в счет кредитных долгов. Новый собственник квартиры не смог воспользоваться жильем — бывшая владелица и ее семья, имея другое место для проживания, отказывались покидать квартиру, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Получив разрешение суда, пристава выехали с требованием к должнице и вручили его. У женщины не осталось выбора, кроме переезда, что она и сделала.