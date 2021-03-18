Из Ярославля снова можно летать в Санкт-Петербург

С 18 апреля ярославский аэропорт Туношна возобновит авиасообщение с Санкт-Петербургом. Фото: Правительство Ярославской области

С 18 апреля ярославский аэропорт Туношна возобновит авиасообщение с Санкт-Петербургом. Рейсы будут летать 3 раза в неделю до 7 июня, после - 5 раз в неделю. Время полета занимает 1 час 15 минут.

– Санкт-Петербург остается одним из самых востребованных направлений среди жителей нашего региона. Авиарейсы в Северную столицу выполняются с 2016 года, и за это время перевезено более 64 тысяч человек, – отметил директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов.

Стоимость билетов 3500 рублей. Пассажиров будут перевозить на 50-местном воздушном лайнере.