В Ярославле прием детей в первые классы начнется 1 апреля Фото: Полина Вачнадзе

В этом году изменились правила приема детей в первые классы. Кампания стартует 1 апреля и продлится до 30 июня.

Основным критерием зачисления ребенка в ту или иную школу является ее близость к месту проживания будущего первоклассника, пояснили в городском департаменте образования. Узнать, к какому образовательному учреждению приписан ребенок можно на сайте школы, там же есть информация о количестве первых классов и о числе мест в них.

Дети военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел, Росгвардии, и УФСИН имеют льготы при зачислении. Не могут отказать в записи в школу тем будущим первоклассникам, братья и сестры которых уже там учатся.

После 6 июля при наличии свободных мест школа может принимать ребят, которые не проживают за закрепленной территории.