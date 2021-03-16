Ярославец повредил машину скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле прохожий повредил машину скорой помощи. Инцидент произошел 14 марта около 8 часов утра.

Как рассказал изданию 76.ru начальник гаража станции скорой помощи Сергей Перетокин, бригада приехала на вызов к ребенку. Водитель припарковал «скорую» сбоку на дворовой дороге так, чтобы другие машины могли проехать. Но это не понравилось местному жителю, который вышел гулять с собакой.

Слово за слово, в итоге собачник разбил зеркало заднего вида. Водитель машины сообщил о случившемся в полицию, сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

В ярославских пабликах большая часть ярославцев встала на защиту водителя скорой помощи, но многие захотели услышать и вторую сторону. На защиту агрессивного собачника встал Артемий Малинин, то участник, то ли свидетель конфликта:

- Вы если не знаете всей истории, не надо делать поспешных выводов. Водитель стоял на тротуаре и перекрыл вход к подъезду. Дорога была свободная. Там проехало бы две машины. Водителю было сделано замечание, на что водитель в грубой форме послал этого человека куда подальше, мол «я на скорой, где хочу там и стою». Завязалась словесная потасовка. В итоге … вылетело зеркало авто.